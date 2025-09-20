(VIDEOS) ¡Libre, libre, Palestina, desde el río hasta el mar!

Sábado, 20 de septiembre de 2025.- Libre; Libre, Palestina, desde el río hasta el mar



Situada en el extremo sur-este del mar Mediterráneo, al que los romanos llamaban el Mare Nostrum, está Palestina, asediada, sufrida, herida y sometida a una situación dolorosa ante los ojos de un mundo que parece comenzar a reaccionar ante lo que un creciente número de países califican, como un Genocidio.



Sobretodo, el área denominada La Franja de Gaza, que en la actualidad, a pesar de estar semidestruida, sigue siendo sometida a bombardeos constantes,diarios, por las denominadas Fuerzas de Defensa Israelí (FDI), en una acción que denominan eliminación del grupo Hamas, pero se perfila como una política de tierra arrasada.



El constante bombardeo israelí viene acompañado de un severo bloqueo que impide la entrada de bastimentos, medicinas, comida y agua, sólo permiten una entrada mínima, y están sometiendo a la población palestina, que aún permanece en el área, a una situación de inanición y de desgaste sistemático, causando la muerte de muchos, sobre todo de la población más vulnerable, las mujeres y sus hijos, donde miles de niños padecen y mueren por desnutrición y falta de agua potable.



La situación es tal, que el mundo entero parece que ha empezado a reaccionar y se han producido manifestaciones de protesta, en muchos países que condenan al magnicidio a que están sometiendo a los habitantes de la Franja de Gaza y exigen un alto al fuego y la eliminación del bloqueo y la apertura de las fronteras que permita la llegada de ayuda humanitaria.



En Venezuela, específicamente en Caracas, en la avenida México, en la salida de la estación Bellas Artes del Metro de Caracas, el día miércoles diecisiete, respondiendo a una convocatoria, se realizó una pequeña demostración y volanteo en rechazo a esta abominable situación.



A continuación, presentamos a aporreadores y aporreadoras un extracto de la misma, con la participación y exposición de ideas y protestas de algunos de sus participantes.



Libre, Libre, Palestina, desde el río hasta el mar.







La causa Palestina es la causa de todos los pueblos del mundo, Gustavo Martinez de Marea Socialista: la ola a favor de esta causa crece y crece y crece aún más.Que cese El Genocidio en La Franja de Gaza, se pronuncian los de La Liga de Trabajadores por El Socialismo y los del Movimiento Pan y Rosas..Lectura del documento sobre Palestina, volanteado en el acto.CUTV por el cese de El Genocidio en Gaza, ya que tienen como objetivo acabar con el pueblo palestino.Es importante que el pueblo venezolano no permanezca indiferente ante lo que está sucediendo en esa parte del mundo.Noticia relacionada: (VIDEO) En Caracas se realizó este miércoles acción en solidaridad con el pueblo de Palestina y contra el genocidio