Mérida: Compañia Nevado surte de cilindros de gas a varias parroquias de municipios del páramo

19 de septiembre de 2025.-Familias de las parroquias Las Piedras, Mucuchíes, Tabay y Piñango recibieron el suministro de gas licuado de petróleo (GLP) este jueves, 18 de septiembre, luego de la labor y despliegue de Nevado Gas en atención de los municipios Cardenal Quintero, Rangel, Santos Marquina y Miranda, informó OCI Mérida.

En impulso a la 2T de las grandes Transformaciones promovidas y la planificación de distribución de combustible se cumplió desde la planta de llenado del Centro de Trabajo (CDT) Yonathan Capote, con el abastecimiento de cerca de 700 hogares y una distribución de 33 300 litros de gas, a propósito de la recarga de 992 cilindros.

La jornada de entrega doméstica se llevó a cabo en coordinación y apoyo de la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal Páramo Gas y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción Piedras bajo y alto, Mucurutú, El Caney, Casa Teja, Puerta de los Andes, El Limoncito, Fabricio Ojeda, Francisco de Miranda, Piñango y Las Pailitas.

Mientras que, en correspondencia al servicio que se presta a las instalaciones del sector protegido, la empresa regional gasifera, presidida por Gabriel Quintero, abordó a la casa hogar Tinjacá, el ambulatorio de Piñango, los Bomberos en Mifafí y la UEB Yolanda Albarrán Moreno, entre otros.