(VIDEO) El acuerdo Hasbará, donde Netanyahu paga $45 millones a Google para esconder y justificar la hambruna y genocidio de Gaza y de exaltar a Israel

El Gobierno de Benjamín Netanyahu, cerró negociaciones por 45 millones de dólares con el gigante tecnológico Estadounidense, Google, para difundir propaganda proisraelí en medio del asedio contra Gaza y justificar que no hay hambre en Palestina. Este acuerdo también contempla campañas de difusión con influencers norteamericanos, sumado al gasto de millones de dólares de anuncios pagados en plataformas como X.

El acuerdo nombrado Hasbará, término utilizado por el sionismo en campañas para justificar sus acciones genocidas contra Palestina, este acuerdo posiciona a Google como el actor central de difusión de propaganda israelí, según el sitio drop site news, uno de los objetivos es encubrir la hambruna tras el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria con alimentos, medicina y combustible para Gaza. Asimismo, esta guerra mediática busca dañar la imagen de la fundación hind rajab, dedicada a documentar los crímenes terroristas de Tel Aviv, mientras esto ocurre, Washington respalda Israel deteniendo militares estadounidenses que irrumpieron en una audiencia del senado para denunciar la complicidad de Trump con el Gobierno de Netanyahu.

Una investigación conjunta de Eurovision News Spotlight, la alianza de verificación liderada por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés), concluye que las publicaciones difundidas por cuentas oficiales del Gobierno israelí forman parte de una campaña de publicidad conocida como "hasbará" o diplomacia pública. Consiste en el uso de redes sociales, influencers y viajes a su territorio para contrarrestar las críticas en temas como la hambruna en Gaza.

"Hasbará": la estrategia de relaciones públicas que sobrepasa el campo de batalla

Una investigación conjunta liderada por Eurovision News Spotlight, en la que han participado medios públicos de Alemania (DW y BR24), Austria (ORF) y Bélgica (VRT) revela que el Gobierno israelí está llevando a cabo una "estrategia de relaciones públicas sofisticada, bien financiada y, a menudo, poco convencional" conocida como "hasbara" o "diplomacia pública". El objetivo de esta estrategia es "moldear la narrativa internacional en torno a las operaciones militares del país", según este análisis.

Tras esta ofensiva se encuentra la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel (IGAA), una oficina "que utiliza las plataformas publicitarias de Google y Meta para promover las narrativas del Gobierno israelí y contrarrestar a quienes desafían directamente las políticas y operaciones militares de Tel Aviv mediante publicidad pagada". Tal y como explican en esta investigación conjunta, se trata de "narrativas cargadas de emotividad meticulosamente planificadas y ejecutadas", como los anuncios pagados de mercados con comida en Gaza "para contrarrestar los informes sobre la hambruna" y acusar "a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) de ser una "fachada de Hamás"".

La investigación conjunta liderada por Eurovision News Spotlight confirma que los contenidos que niegan la hambruna en Gaza se distribuyeron en la plataforma de anuncios de Google. Según los datos de agosto de 2025, existen "importantes aumentos" de visitas al canal del Ministerio de Asuntos Exteriores "que coinciden con la publicación de los vídeos sobre los restaurantes y mercados de alimentos de Gaza". Con este análisis, aseguran que no son "visitas orgánicas" (es decir, que los usuarios entren por su propia cuenta sin necesidad de anuncios) y confirman "que los vídeos se distribuyeron a través de Google Ads, lo que indica que el Ministerio de Asuntos Exteriores pagó deliberadamente para insertarlos en los feeds de los usuarios de varios países".

El análisis conjunto de medios públicos europeos constata que "al mostrar los restaurantes y mercados de alimentos de Gaza, el ministerio intenta cambiar la imagen del territorio, pasando de una imagen de crisis a una de normalidad". Esta investigación liderada por Eurovision News Spotlight amplía que "YouTube y Google Ads han sido los intermediarios y vehículos para distribuir" este tipo de contenidos y "sin estas plataformas y servicios dominantes a nivel mundial, sería casi imposible alcanzar este nivel de difusión".

Esta investigación también demuestra la insistencia del gobierno de Israel en esta estrategia diplomática. Sus datos revelan que en 2024 la IGAA patrocinó 2.000 anuncios, 1.100 dirigidos a la audiencia internacional. Desde el 1 de enero al 5 de septiembre de 2025, publicaron "más de 4.000 anuncios, el 50 % de los cuales estaban dirigidos a un público internacional".

Contratos millonarios para negar la hambruna en Gaza

Un documento publicado en la página web del Ministerio de Finanzas revela que el Gobierno de Israel recibió una autorización del comité de exención para saltarse el proceso de licitación y contratar a empresas como Google para la citada campaña. Tal y como puedes comprobar, tiene vigencia desde el 17 de junio hasta el 31 de diciembre de 2025 y está valorada en 167 millones de shekels israelíes (42,8 millones de euros). De esa cantidad, se destinan 150 millones de shekels (38,5 millones de euros aproximadamente) a YouTube y Display & Video 360, la plataforma de gestión de campañas publicitarias de Google. Otros 10 millones de shekels (2,56 millones de euros) son para campañas de publicidad en X. También designan 10 millones de shekels (1,79 millones) a las plataformas de publicidad francesas e israelíes Outbrain/Teads.

Hemos realizado una búsqueda en el Centro de Transparencia de Anuncios de Google y constatamos que la IGAA ha publicitado los vídeos de la cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores Israelí a través de Google Ads (plataforma de anuncios de Google). En VerificaRTVE ya te contamos que esta cuenta publica desde el 2 de julio vídeos en YouTube en diferentes idiomas en los que niega sistemáticamente la hambruna, mostrando mercados y restaurantes con comida en la Franja, así como señalando supuestas "noticias falsas" de medios internacionales sobre niños desnutridos.

Sin embargo, la hambruna fue declarada oficialmente por la ONU el 22 de agosto y las organizaciones internacionales que trabajan sobre el terreno han constatado que la malnutrición de la población gazatí es real. Desde UNICEF han alertado de que la desnutrición infantil alcanzó niveles devastadores en agosto, superando el récord de julio: solo el mes pasado diagnosticaron 12.800 casos de niños y niñas con malnutrición aguda en Gaza. Médicos Sin Fronteras también ha confirmado a VerificaRTVE que el número de pacientes que llega a sus instalaciones para recibir apoyo contra la desnutrición no deja de aumentar cada semana. Desde la organización humanitaria aseguran que los pocos alimentos que están entrando en la Franja son una gota en el océano para dos millones de personas que pasan hambre, teniendo en cuenta que los precios siguen siendo extremadamente altos e inasequibles para la mayoría de las personas que lo han perdido todo, incluidos sus puestos de trabajo y el acceso a sus cuentas bancarias.

Israel también ha pagado para promocionar en Google páginas web contra organizaciones. Al realizar esta búsqueda, también encontramos que uno de los últimos anuncios que difunde el gobierno israelí es una página web gubernamental en contra de la Fundación Hind Rajab (fundación que denuncia delitos de Israel). Este sitio pretende suplantar a la página original de la fundación para hablar de "la perturbadora realidad de la fundación Hind Rajab, no te dejes engañar por la máscara de HRF". La revista Wired también denunció a finales de agosto una página web promocionada por el Gobierno israelí que aparecía al realizar búsquedas en Google sobre la UNWRA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) y en la que habla de "la conexión entre la UNRWA y Hamás en Gaza".

18/9/2025 12:30 h. Actualizamos esta noticia para aclarar que el documento enlazado al inicio del séptimo párrafo es una autorización a la oficina de publicidad del Gobierno israelí para firmar contratos con plataformas digitales.