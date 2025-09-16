(VIDEO) EEUU mintió? Venezuela DESMIENTE "ataque" gringo!!!

Credito: Prensa Alternativa

Martes, 16 de septiembre de 2025.- ¡FARSANTES! Donald Trump y Marco Rubio quisieron vender al mundo un “ataque perfecto” contra una lancha que supuestamente zarpaba de Venezuela cargada de drogas. Y la Casa Blanca presentó el video como trofeo, pero en Caracas no hubo miedo, sino carcajadas: lo que Washington exhibió como hazaña militar no era más que un burdo montaje digital.





