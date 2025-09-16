(VIDEO) EEUU mintió? Venezuela DESMIENTE "ataque" gringo!!!

Martes, 16 de septiembre de 2025.- ¡FARSANTES! Donald Trump y Marco Rubio quisieron vender al mundo un “ataque perfecto” contra una lancha que supuestamente zarpaba de Venezuela cargada de drogas. Y la Casa Blanca presentó el video como trofeo, pero en Caracas no hubo miedo, sino carcajadas: lo que Washington exhibió como hazaña militar no era más que un burdo montaje digital.







(VIDEO) Presidente de Colombia tacha de asesinato el ataque de EEUU a lancha con tres presuntos narcos venezolanos

(VIDEO) ¿Coincidencia u otro montaje? Trump habla de un segundo ataque a una lancha el día de ayer, y hoy publican el video diciendo que fue hace minutos