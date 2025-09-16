(VIDEO) ¿Coincidencia u otro montaje? Trump habla de un segundo ataque a una lancha el día de ayer, y hoy publican el video diciendo que fue hace minutos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa su arremetida de fake news para justificar una agresión militar contra Venezuela, lo que deja en entredicho la credibilidad del magnate de la Casa Blanca, y lo coloca en el ojo del huracán. La administración Trump anunció hoy lunes 15 de septiembre un «segundo ataque cinético», pero ayer domingo 14, en declaraciones a la prensa, Trump hizo mención a un «segundo ataque». ¿Por qué habló de esto ayer si aún no se había producido el de hoy? es la gran pregunta.

En consecuencia, el republicano ha informado un presunto segundo ataque a una lancha en aguas del Caribe, desatando así una nueva polémica, tras la realizada el pasado domingo 14 de septiembre, cuando afirmó a Fox News justificar la acción militar con cifras erróneas sobre muertes por consumo de drogas en EEUU, mientras circulaba un video del incidente cuya temporalidad ha sido objeto de serias dudas, avivando la sospecha de un montaje.

Pruebas increíbles

En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que el Gobierno estadounidense posee pruebas «increíbles» del cargamento ilícito. Aunque el material audiovisual mostrado en sus redes sociales que respalda estas declaraciones no ha demostrado ser verídico.

«Tenemos pruebas. Solo miren el cargamento: cocaína, fentanilo», declaró el presidente, refiriéndose a un video y otro material recopilado durante la operación.

En ese sentido, Trump se limitó a declarar que «el Ejército ha sido increíble», sin proporcionar información adicional sobre el ataque, su desarrollo o sus consecuencias.