Donald Trump confirmó que Estados Unidos destruyó otra lancha venezolana
(VIDEO) EEUU destruyó la segunda lancha venezolana
Crónica TV
Martes, 16/09/2025 09:42 AM
Donald Trump confirmó que Estados Unidos destruyó otra lancha venezolana
Credito: Crónica TV
Martes, 16 de septiembre de 2025.- El presidente estadounidense anunció que en las últimas horas se llevó a cabo el hundimiento de la segunda embarcación venezolana cargada de narcóticos.
El buque, que fue destruido cuando surcaba aguas internacionales, circulaba con tres ocupantes que murieron en el acto.
Las imágenes del ataque quedaron registradas y fueron difundidas en los medios de comunicación.
