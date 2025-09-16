(VIDEO) EEUU destruyó la segunda lancha venezolana

Donald Trump confirmó que Estados Unidos destruyó otra lancha venezolana

Credito: Crónica TV

Martes, 16 de septiembre de 2025.- El presidente estadounidense anunció que en las últimas horas se llevó a cabo el hundimiento de la segunda embarcación venezolana cargada de narcóticos.

El buque, que fue destruido cuando surcaba aguas internacionales, circulaba con tres ocupantes que murieron en el acto.

Las imágenes del ataque quedaron registradas y fueron difundidas en los medios de comunicación.


