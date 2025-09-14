Consulado de Panamá en Venezuela advierte que está prohibido publicar fotos de documentos

Credito: Web

14-09-25.-El Consulado de Panamá en Venezuela hizo un llamado de atención sobre la estricta prohibición de publicar imágenes de visas, pasaportes y otros documentos oficiales en plataformas digitales. Indicó a través de un comunicado que esta práctica realizada por algunos ciudadanos, representa un grave riesgo para la seguridad de la información personal.



«Al compartir estos documentos, usted expone datos sensibles que pueden ser utilizados por estafadores para la suplantación de identidad, la falsificación de documentos y la creación de redes fraudulentas», afirmó la oficina consular en el comunicado.



El Consulado de Panamá en Venezuela reanudó sus servicios consulares y de atención al público, el pasado lunes 1° de septiembre. Informó que el horario especial de atención será de lunes a jueves, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m. Esta medida «busca optimizar y garantizar una atención eficiente a todos nuestros usuarios», señaló al momento del anuncio.



Tipificado como delito



En esta oportunidad, la representación diplomática acotó igualmente que la Sección Consular es el único medio seguro y autorizado para gestionar cualquier trámite directamente en sus oficinas, sin la intermediación de terceros. «Proteja sus documentos, resguarde su información, confíe solo en los canales oficiales para evitar ser víctima de fraudes, ni cómplice de actividades ilícitas que acarrearán consecuencias graves».



Se recordó en el comunicado que la falsificación de documentos está tipificado como delito en la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 sobre la Protección de Datos Personales y en el Código Penal de la República de Panamá.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 349 veces.

La fuente original de este documento es:

FD (https://finanzasdigital.com/consulado-de-panama-en-venezuela-resta-prohibido-publicar-fotos-de-documentos/)