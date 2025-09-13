Movimiento Voluntariado SUAF se despliega en todo el país para defender el derecho a la vida y a la paz

se despliega en todo el país para defender el derecho a la vida y a la paz Credito: SUAF Prensa

Caracas, 13 de srptiembre de 2025,- La Dirección Nacional del Movimiento Voluntariado SUAF anunció su despliegue a nivel nacional con asambleas y encuentros, alzando la voz en defensa del derecho a la vida y la paz. El Movimiento brinda atención gratuita a 274.000 personas cada dos meses, mediante la entrega de tratamientos médicos y ayudas técnicas, informó Prensa MVS.

Aidelys Oyón, secretaria general del MVS, agradeció la colaboración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y en particular, a la Guardia del Pueblo por su acompañamiento permanente y apoyo en el trabajo social y de organización del MVS.

Silvestre Montilla, director de Movilización y Solidaridad entre los Pueblos (MVS), instó a defender la soberanía venezolana y expresó el apoyo irrestricto del movimiento al presidente Nicolás Maduro, ratificando el derecho del pueblo a la paz. Con más de 30.000 miembros, el MVS se declaró listo para enfrentar cualquier adversidad y llamó a la unidad del pueblo.

Finalmente, el Dr. Ángel Tortolero Leal destacó el compromiso del voluntariado con la cuarta transformación y su trabajo en medio de la crisis provocada por el imperio norteamericano.

"En cualquier circunstancia el MVS seguirá haciendo lo que viene haciendo hasta ahora; que no es otra cosa que coadyuvar en el proceso de superación de esta crisis enorme en la cual estamos inmersos que fue provocada por los Estados Unidos y que está siendo incentivada por factores ajenos al sentir venezolano", concluyó Tortolero.