Ruta José Gregorio Hernández inicia recorrido para atender a los geriátricos del país

Ciudadanos de la tercera y cuarta edad son atendidos por la Ruta José Gregorio Hernández para el trámite de sus documentos de identidad Credito: Agencias

A partir de este lunes 15 de septiembre el Saime a través de su Ruta "José Gregorio Hernández" iniciará un recorrido por diferentes geriátricos del territorio nacional. La meta es simple y llena de amor, ir a cada rincón para garantizar la Cédula de Identidad a nuestros adultos mayores, ciudadanos que nos han dado tanto y han construido la historia del país.

El objetivo es que todos los ciudadanos adultos mayores que estén en estos lugares se les pueda garantizar la renovación de su cédula de identidad y no desaparezcan de la vida activa.

La Ruta "José Gregorio Hernández" es un programa que creó el Saime para recorrer todo el país, incluyendo geriátricos, para llevar la renovación de la cédula de identidad a personas con movilidad reducida o total por patologías médicas.

La idea es acercar hasta ellos este tipo de servicios debido a que en su mayoría sufren de problemas de movilidad que los imposibilita acercarse a los centros del Saime.

Esta es una labor loable que deberían seguir otras instituciones como banca móvil, atención medica móvil y otro tipo de servicio que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.

