Inicia el pago del Bono contra la Guerra Económica a los pensionados, pero menos de los 50 dólares estipulados

Actualmente la población pensionada que es una de las más golpeadas durante esta crisis del dólar donde la inflación golpea muy duro los bolsillos de los venezolanos, para el día de hoy ha llegado a 166,58, lo que ha disparado los precios como un paquete de arroz en 270 Bs y el kilo de carne en $13.

El pago del Bono estaba estipulado por el gobierno nacional en 50 dólares, pero encima que dicho Bono es menos del 50% de los jubilados, cada vez se reduce dicho bono, en agosto, el pago fue de 47 dólares y ahora el canal de Telegram Patria Digital anunció que el monto depositado será de 7.800 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 46,82 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, ubicada en 166,58 bolívares por dólar, lo que indica que se le están dejando de pagar a los pensionados $3,18, lo que quiere decir que por un lado la inflación lo golpea y por otro el Gobierno tambiény así se reducen sus posibilidades de adquirir alimentos y medicinas.

Los pensionados requieren una buena alimentación, una buena salud y un trato justo y no quedar siempre en el último lugar de la cola, como venezolanos, tienen derechos a tener una vida digna y tranquila y no estar angustiados en como resolver el día a día con la comida y gastos de manutención. Así que esperan que el Gobierno los escuche a través de las redes y plataformas donde continuamente exponen sus váicrucis para alcanzar a comprar algunos alimentos que no alcanzan para todo un mes.