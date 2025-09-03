Estados Unidos: graduados en informática regresan a la universidad

SAN JOSÉ, California 3 de septiembre de 2025— "Cerca de 40,000 estudiantes se matricularon este semestre de otoño en la Universidad Estatal de San José, la generación entrante más numerosa en los 168 años de historia de la institución", declaró la presidenta Cynthia Teniente-Matson en un correo electrónico de bienvenida a los estudiantes de primer año el 25 de agosto, informó Los Tiempos de Korea.

Ubicada en el condado de Santa Clara, California, la universidad es conocida por sus altas tasas de inserción laboral en grandes empresas tecnológicas cercanas. A principios de este año, superó a Stanford y se posicionó como la número 1 en empleo para estudiantes internacionales.

Pero detrás de este récord de matrícula se esconde la realidad de los graduados que luchan por encontrar trabajo a medida que la inteligencia artificial transforma el mercado laboral.

Desde el año pasado, las principales empresas tecnológicas que invierten fuertemente en inteligencia artificial (IA) generativa han llevado a cabo despidos masivos. La demanda de desarrolladores principiantes se ha desplomado, ya que estos empleos tienden a ser más vulnerables a la automatización, lo que deja a muchos graduados en informática sin una trayectoria profesional clara.

Al no poder encontrar trabajo, cada vez más estudiantes regresan al campus, lo que impulsa una matrícula récord cerca de Silicon Valley.

El miércoles, el campus de la Universidad Estatal de San José rebosaba de estudiantes que llevaban portátiles y currículums a las cafeterías y salas de estar. Pero sus rostros reflejaban ansiedad.

Muchos no han logrado superar las restricciones de contratación más estrictas o han perdido ofertas debido a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que aumentaron la incertidumbre para los graduados extranjeros.

Diana Omran, estudiante de maestría en informática, comparó este momento con la revolución industrial.