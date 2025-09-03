El Gobierno venezolano permite desde junio el uso de USDT, también conocida como Tether

Moneda digital también conocida como Tether, cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense y diseñada para mantener un valor estable Credito: Agencias

El Gobierno de Venezuela está permitiendo progresivamente el uso de criptomonedas vinculadas al dólar en los intercambios de divisas para el sector privado, según una docena de fuentes consultadas por Reuters, ya que las restricciones estadounidenses a las exportaciones de petróleo reducen las divisas disponibles.

Las sanciones de Estados Unidos, que el Gobierno venezolano ha calificado de «guerra económica», impiden muchas transacciones comerciales.

Esto obliga a las empresas que desean comprar materias primas en el extranjero a cambiar bolívares por dólares generados por el comercio de petróleo y las transacciones con tarjetas extranjeras, que el Banco Central de Venezuela inyecta al mercado de forma semanal a través de la banca.

Pero los ingresos petroleros se han visto afectados en los últimos meses.

Aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el mes pasado una nueva licencia restringida a Chevron que le permite exportar petróleo tras una pausa de tres meses, el permiso bloquea cualquier pago al Gobierno, lo que reduce la cantidad de dólares disponibles para el cambio.

Más USDT desde junio

En respuesta, el Gobierno venezolano permite desde junio el uso de más USDT -dice la nota de Reuters-, una moneda digital también conocida como Tether, cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense y diseñada para mantener un valor estable, según fuentes del sector privado y financiero, que pidieron permanecer en el anonimato.

El uso de monedas digitales ayuda a mantener la economía en funcionamiento en medio de las sanciones, incluida la producción nacional de bienes básicos como los alimentos.

«Cuando se cierra una operación, se abren otras», dijo un empresario sobre el uso de las criptomonedas. Otra fuente estimó que el uso de las criptomonedas crecerá.

La petrolera estatal PDVSA ha ido aumentando lentamente desde el año pasado el uso de la moneda digital y trasladando las ventas al USDT, según informaron fuentes a Reuters el año pasado.

Tether no respondió a una solicitud de comentarios, pero el año pasado afirmó que respeta la lista de entidades sancionadas por el Tesoro de Estados Unidos.

Ni el Ministerio de Comunicaciones ni el Banco Central de Venezuela (BCV) respondieron a las preguntas, pero la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó durante una reunión celebrada en agosto con empresarios que se estaban aplicando «mecanismos no tradicionales de gestión en el mercado de divisas», sin dar más detalles.

Las fuentes indicaron que un número limitado de bancos vende las criptomonedas, normalmente USDT, a algunas empresas a cambio de bolívares. Las empresas deben tener una billetera digital aprobada por las autoridades y recibir allí el valor de la transacción.

Las empresas son libres de vender la criptomoneda o utilizarla para pagar a proveedores nacionales o internacionales.

No hay cifras oficiales sobre las ventas de criptomonedas, pero la empresa de análisis Ecoanalítica ha estimado que en julio se vendieron 119 millones de dólares en criptomonedas al sector privado.

El Banco Central de Venezuela inyectó más de 2.500 millones de dólares en el mercado de cambio de divisas en los primeros siete meses del año, de acuerdo con la data de Banca y Negocios.

Las restricciones a la licencia de Chevron podrían reducir aún más la disponibilidad de divisas, según estimaciones de los analistas.

Las exportaciones de petróleo disminuyeron alrededor de un 10 % en julio con respecto al mes anterior, según datos de seguimiento de buques y documentos de la empresa.

«La disponibilidad de divisas siempre tiene un límite», afirmó el legislador Orlando Camacho, cercano al partido gobernante y presidente de Fedeindustria. «El papel de las empresas también es garantizar las divisas a través de sus exportaciones».