Incautan 104 kilos de marihuana en el estado Apure

Como parte de la "Operación Escudo Bolivariano", en el estado Apure, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron la incautación de 104 kilogramos de marihuana.

El hecho tuvo lugar cuando los efectivos realizaron labores de inteligencia, patrullaje y escudriñamiento en el sector "Los Danticos" en la Troncal 2, en la parroquia Codazzi, municipio Pedro Camejo del estado Apure.

Este hallazgo se produjo cuando los funcionarios militares encontraron en una casilla abandonada tres bultos que contenían 198 envoltorios de marihuana, con un peso aproximado de 104 kilogramos, contenidos en tres bultos.

Dicho procedimiento se llevó a cabo tras labores de inteligencia, patrullaje y escudriñamiento, realizadas durante el sábado 30 y la madrugada del domingo 31 de agosto.

Este operativo tiene como objetivo intensificar las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este tráfico ilícito de estupefacientes. Se presume que las bandas criminales intentan evadir los planes de seguridad que se han reforzado en la región.

El caso ya está en manos de la Fiscalía del Ministerio Público para dar inicio a las averiguaciones pertinentes y proceder legalmente contra los implicados.