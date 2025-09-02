Venezuela e Irán refuerzan alianza estratégica y cooperación bilateral

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el embajador de la República Islámica de Irán en Caracas, Ali Chegini, con el objetivo de reafirmar la alianza estratégica entre ambas naciones. La reunión también sirvió para fortalecer la amistad y la lucha conjunta en defensa de la soberanía, el desarrollo y la multipolaridad, principios que han guiado la relación bilateral en los últimos años.

La información fue difundida por el titular de la cartera de Relaciones Exteriores a través de su canal de Telegram, donde destacó que recibió un mensaje de solidaridad del Gobierno iraní ante las amenazas que ponen en riesgo la paz y la seguridad de Venezuela, así como de toda la región caribeña y latinoamericana. El canciller subrayó que este respaldo reafirma el compromiso mutuo de trabajar por un orden internacional más equilibrado y justo.

Durante el encuentro, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores expresó la confianza del Gobierno venezolano en que la cooperación bilateral y la participación conjunta en foros multilaterales continuarán fortaleciéndose. Estas acciones, afirmó, se enmarcan en la Diplomacia Bolivariana de Paz, orientada a promover el respeto entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos.

La relación entre Irán y Venezuela se consolidó durante el Gobierno del Comandante Hugo Chávez y ha mantenido un crecimiento sostenido. Un hito reciente fue la visita oficial del presidente Nicolás Maduro a Teherán en junio de 2022, donde se ratificaron acuerdos en áreas estratégicas como energía, comercio, ciencia y tecnología. Ambos países han coincidido en rechazar el injerencismo en los asuntos internos y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos.