(VIDEO) Spagnuolo se presentó, quiere exponer a karina Milei

Hermana del presidente de la Argentina, Javier Milei

Spagnuolo se presentó, quiere exponer a karina Milei

Spagnuolo con Karina Milei y con el presidente Milei en ambos extremos de la gráfica, eran otros tiempos

Credito: Oficina Anti Milei

Spagnuolo quiere exponer a Karina Milei

Spagnuolo quiere exponer a Karina Milei

Domingo, 31 de agosto de 2025. Karina Milei, hermana del presidente de la Argentina, Javier Milei y quien es la titular de la Secretaria General de la Presidencia está en el ojo del huracán en su país, acusada de estar implicada en delito de cobro de comisiones (coimas) en múltiples casos, que se están investigando y que ha sido mencionada por Spagnuolo como la principal implicada en este escándalo que está conmoviendo a la nación sureña.


Actualización que hoy ofrecemos para los interesados en este candente asunto.




