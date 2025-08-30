Analiza Afinogenova la reacción de algunos países latinoamericanos

(VIDEO) ¿Quiénes jalean la guerra de EEUU en América Latina (desde América Latina)?

Mensaje de María Corina Machado al gobierno de los Estados Unidos

Credito: Inna Afinogenova

Analiza Inna Afinogenova la reacción de algunos países latinoamericanos ante la movida de la flota norteamericana hacia Venezuela.

Sábado, 30 de agosto de 2025. En la introducción de este video de Inna Afinogenova aparece una declaración de Maria Corina Machado, que sugerimos ver a aporreadores y aporreadoras, donde agradeciendo a las autoridades de los Estados Unidos por su intervención en Venezuela.

Analiza Afinogenova la reacción de algunos países latinoamericanos ante la movida de la flota norteamericana hacia Venezuela.

Soy Inna Afinogenova, periodista rusa. Tras varios años trabajando para una televisión pública de mi país, inicié una etapa como periodista independiente con el lanzamiento de mi canal de YouTube, en el que encontrarán análisis de los acontecimientos de Latinoamérica y del resto del mundo desde una perspectiva alternativa, rigurosa y sin afiliaciones a nadie.

Los contenidos de este canal son exclusivamente informativos y educativos.

Se abordan conflictos políticos y geopolíticos con el objetivo de comprender sus causas y consecuencias.

Defendemos una visión crítica y comprometida con la no violencia, el respeto a los derechos humanos y el entendimiento entre los pueblos.


