HRW: fuerzas estadounidenses participan en agresiones contra Gaza

El organismo internacional Human Rights Watch (HRW) advirtió en un informe que las fuerzas estadounidense podrían enfrentarse a responsabilidades legales por su participación junto a las fuerzas israelíes en la comisión de crímenes de guerra en Gaza.

Esta organización de derechos humanos destacó en un informe que la participación directa de las fuerzas estadounidenses en las ofensivas militares en Gaza desde octubre de 2023, incluyendo la provisión de información de inteligencia para los ataques israelíes y la realización de amplias coordinaciones, ha convertido a Estados Unidos en una parte del conflicto en Gaza.

Como parte involucrada, las fuerzas estadounidenses podrían ser responsables de manera conjunta por las violaciones de las leyes de guerra cometidas por las fuerzas israelíes, y los individuos estadounidenses implicados podrían ser procesados de forma individual por la comisión de crímenes de guerra.Estados Unidos no solo respalda a Israel con armas, sino que participa de manera directa en las operaciones militares en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.

La oenegé HRW asegura que el apoyo incondicional de EE.UU. a Israel podría llevar a personal estadounidense a enfrentar juicios por crímenes de guerra en Gaza.

En este contexto, la directora de la oficina de HRW en Washington, Sarah Yager, dijo que la participación directa de las fuerzas estadounidenses en las ofensivas militares con las fuerzas israelíes significa que, según el derecho internacional, Estados Unidos ha sido y sigue siendo una parte en el conflicto armado en Gaza.

Añadió que los militares, funcionarios de inteligencia y contratistas estadounidenses que ayuden a las fuerzas israelíes en la comisión de crímenes de guerra podrían enfrentarse algún día a persecuciones penales debido a las tragedias en Gaza.

"El derecho internacional considera que un país que conscientemente ayuda a otro en la comisión de violaciones graves de las leyes de guerra y otros abusos es responsable de complicidad en el crimen. El pueblo estadounidense debe saber que las armas estadounidenses proporcionadas a Israel facilitan directamente los crímenes en Gaza, involucrando profundamente a Estados Unidos en las violaciones de las leyes de guerra documentadas por Human Rights Watch y otros", precisó.

De igual manera, al poner de manifiesto que, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, las hostilidades en curso entre Israel y los grupos armados palestinos en Gaza se consideran un conflicto armado no internacional, la alta responsable de HRW en Washington detalló que el derecho internacional no ha especificado criterios exactos sobre cuándo un estado que ayuda a otro en un conflicto no internacional es reconocido como parte en el mismo, pero la participación directa en ofensivas letales es un claro ejemplo de ello.

Según este informe, funcionarios estadounidenses han reconocido que, desde el comienzo de la guerra de 2023, Estados Unidos ha proporcionado a Israel información de inteligencia utilizada para atacar ubicaciones en Gaza, además de realizar coordinaciones, planificación y recolección de información a gran escala con las fuerzas israelíes para apuntar a líderes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).

Los gobiernos de Estados Unidos también han admitido públicamente su participación en este conflicto.

El informe cita las declaraciones de funcionarios estadounidenses, incluidos el expresidente de EE.UU. Joe Biden y la portavoz de la Casa Blanca durante la administración Trump, Caroline Leavitt, quienes hicieron referencia a consultas con la Casa Blanca sobre los ataques israelíes.

"He ordenado a mis fuerzas de operaciones especiales y a nuestros expertos en inteligencia que trabajen junto a sus homólogos israelíes para localizar a Yahya Sinwar y a otros líderes de Hamas que se han escondido en Gaza. Con nuestra ayuda en inteligencia, las fuerzas israelíes han perseguido sin cesar a los líderes de HAMAS", reconoció Biden en octubre de 2024.

A su vez, Leavitt comentó en una entrevista con los medios después de que las fuerzas israelíes reanudaran los ataques aéreos sobre Gaza el 18 de marzo de 2025, que "Se consultó con la administración Trump y la Casa Blanca sobre los ataques israelíes de esta noche en Gaza".

El Ministerio de Salud de Gaza reportó que más de 400 personas murieron esa noche, siendo la mayoría mujeres y niños.

Las fuerzas israelíes han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos con características genocidas en Gaza durante el conflicto actual.

La administración de Trump no solo no ejerció presión para detener estas violaciones, sino que con sus declaraciones y acciones, apoyó o fue cómplice de los actos ilegales perpetrados por las fuerzas sionistas.

El 25 de enero, Trump sugirió que todo en Gaza sería destruido, lo que fue una referencia clara al desplazamiento forzado de los palestinos desde la Franja de Gaza, un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad y un acto de limpieza étnica.

El informe señala que la administración de Trump ha respaldado completamente a la llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), cuya distribución de ayuda ha contribuido a la masacre diaria de palestinos. La GHF está gestionada por dos contratistas privados estadounidenses y afirma ser independiente de cualquier gobierno.

Sin embargo, las fuerzas israelíes han disparado repetidamente contra los civiles palestinos que acudían a estos centros en busca de ayuda, resultando en la muerte de cientos de palestinos, ataques que constituyen crímenes de guerra.

El informe de HRW ha agregado que, además de ser una de las partes en el conflicto, Estados Unidos también es responsable bajo el derecho internacional debido a sus acciones ilegales a nivel internacional.

El documento ha constatado que tanto el gobierno de Biden como el segundo mandato de Trump han llevado a cabo la venta masiva de armas y asistencia de seguridad a Israel. Según el informe de monitoreo de la ayuda de seguridad del Centro para la Política Internacional, Estados Unidos ha transferido al menos 4.17 mil millones de dólares en armas a Israel entre octubre de 2023 y mayo de 2025.

Human Rights Watch, basándose en los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, también destacó que hasta abril de 2025, existían aproximadamente 751 contratos activos de ventas de armas extranjeras con Israel, por un valor de 39.2 mil millones de dólares.

Esto ocurre mientras Washington ha estado al tanto de las graves y recurrentes violaciones de las leyes de guerra por parte de las fuerzas israelíes, incluidas las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra.

A principios de enero de 2025, la administración Biden informó al Congreso sobre sus planes de vender otros 8 mil millones de dólares en armas a Israel. La administración Trump también aumentó el apoyo militar a Israel, aprobando el envío de bombas de 2000 libras, cuya entrega había sido temporalmente suspendida por Biden.

El 1 de marzo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó que la administración Trump aprobó cerca de 12 mil millones de dólares en ayuda de seguridad a Israel y utilizó poderes de emergencia para acelerar la entrega de 4 mil millones de dólares de esa ayuda.

El texto ha detalaldo que Human Rights Watch, Amnistía Internacional y decenas de informes de medios de comunicación, incluidos los publicados por The New York Times, The Washington Post, AFP, CNN y NPR, han documentado el uso de armas estadounidenses en los ataques israelíes.

"Siempre hemos instado a Estados Unidos y a otros gobiernos a tomar medidas adicionales, como detener la venta de armas y ayuda militar, imponer sanciones dirigidas contra funcionarios israelíes y suspender los acuerdos comerciales preferenciales, para prevenir más atrocidades por parte del gobierno israelí", recalcó Human Rights Watch al final de su informe.