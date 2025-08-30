Presidenta Sheinbaum se reunirá con Marco Rubio en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para el próximo 3 de septiembre.

En su acostumbrada rueda de prensa matutina, la presidenta mexicana confirmó a los medios la visita del secretario estadounidense, con motivo de formalizar acuerdos bilaterales en materia de seguridad.

Durante la conferencia, la mandataria recalcó que el acuerdo que se logre, se suscribirá «dentro del marco del respeto a la soberanía nacional, la confianza mutua y la responsabilidad compartida». En este sentido, destacó que México rechazó propuestas de Estados Unidos que planteaban una mayor intervención de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano.

"Estados Unidos había planteado mayor intervención en territorio mexicano, pero dijimos que no (…) Jamás vamos a firmar algo que desde nuestra perspectiva viole la soberanía o nuestro territorio, jamás (…) Ellos pueden tener intención de hacerlo, pero en ese marco, no", afirmó la Presidenta.

Así mismo, aseguró que entre los temas planteados en la agenda estarían: la postura de México respecto al trato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, una investigación conjunta sobre el origen de los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo, el reforzamiento de medidas por parte de Estados Unidos para reducir el tráfico ilegal de armas hacia México; así como un mayor énfasis del Gobierno mexicano en realizar campañas preventivas sobre los efectos destructivos de las drogas.

Según declaró la presidenta Sheinbaum, tras varios meses de trabajo, «el acuerdo al que se llegó es muy bueno".

#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Viernes 29 de agosto 2025 https://t.co/yQ7356ES5n

— Gobierno de México (@GobiernoMX) August 29, 2025