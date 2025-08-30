Tribunal de apelaciones impide que el gobierno de Donald Trump ponga fin a las protecciones legales de 600.000 venezolanos

30 de agosto de 2025.- Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el viernes los planes del gobierno de Trump de poner fin a las protecciones para 600.000 venezolanos que tenían permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos, informó Noticias de CBS.com.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. en California confirmó un fallo de un tribunal inferior que mantenía el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos mientras el caso se tramitaba en los tribunales.

Un correo electrónico enviado al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios no fue respondido de inmediato.

El panel del Noveno Circuito determinó que era probable que los demandantes prosperaran en su alegación de que el departamento no tenía autoridad para anular o dejar sin efecto una extensión previa del TPS porque la ley vigente, redactada por el Congreso, no lo permite.

"Al promulgar la ley del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral", escribió el tribunal.

En marzo, el juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, dictaminó que era probable que los demandantes prevalecieran en su alegación de que la administración se extralimitó en su autoridad al cancelar las protecciones y actuó por motivos raciales. Chen ordenó la suspensión de las cancelaciones, pero la Corte Suprema revocó su decisión sin justificación, algo habitual en las apelaciones de emergencia.

No está claro qué efecto tendrá el fallo del viernes en los aproximadamente 350.000 venezolanos cuyas protecciones expiraron en abril. Las protecciones para otro grupo de 250.000 venezolanos expirarán el 10 de septiembre.

El Congreso autorizó el estatus de protección temporal como parte de la Ley de Inmigración de 1990. Esta ley permite al secretario del Departamento de Seguridad Nacional otorgar estatus migratorio legal a personas que huyen de países que experimentan conflictos civiles, desastres ambientales u otras "condiciones extraordinarias y temporales" que impiden un regreso seguro a su país de origen.

Al poner fin a las protecciones, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que las condiciones tanto en Haití como en Venezuela habían mejorado y que no era de interés nacional permitir que los migrantes de ambos países permanecieran en el país a través de un programa temporal.

Millones de venezolanos han huido de la inestabilidad política, el desempleo masivo y el hambre. El país está sumido en una crisis prolongada provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.