Tribunal destituye a la 1era ministra de Tailandia por escándalo de llamada telefónica filtrada con el líder de Camboya

La primer ministro de Tailandia, camina por la Casa de Gobierno después de una reunión de gabinete en Bangkok el 1 de julio de 2025. Credito: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images/Archivo

29 de agosto de 2025.- Un tribunal tailandés destituyó a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra el viernes, tras dictaminar que su controvertida llamada telefónica con el exlíder camboyano infringió las normas éticas, una medida que sumió al reino en una nueva crisis política, informó CNN.com.

Paetongtarn, miembro de la poderosa dinastía política Shinawatra, se convirtió en la primera ministra más joven del país en agosto de 2024 y solo ha ocupado el cargo durante un año.

En un fallo de 6 votos a favor y 3 en contra, el Tribunal Constitucional de Tailandia dictaminó que Paetongtarn "carece de las cualificaciones y posee características prohibidas" según la Constitución tailandesa, lo que supuso el fin de su mandato.

En la llamada filtrada, que tuvo lugar el 15 de junio, en medio de la escalada de las tensiones fronterizas con Camboya, se escucha a Paetongtarn llamar "tío" al exprimer ministro camboyano Hun Sen y parece criticar las acciones de su propio ejército en los enfrentamientos fronterizos que provocaron la muerte de un soldado camboyano.

Paetongtarn también agregó que si Hun Sen "quiere algo, solo dímelo y me encargaré de ello", comentarios polémicos que se convirtieron en el centro del caso en su contra.

El tribunal añadió que Paetongtarn "careció de honestidad e integridad demostrables, y violó o incumplió gravemente las normas éticas" en la llamada telefónica.

Sus comentarios en el audio filtrado, cuya autenticidad fue confirmada por ambas partes, tocaron la fibra sensible de Tailandia. El fervor nacionalista ya estaba muy extendido por la disputa fronteriza, y la oposición la acusó de comprometer los intereses nacionales del país.