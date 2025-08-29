Estados Unidos: Nueva ley en Nueva York dará a dueños permiso legal de tener a los gatos de las bodegas

29 de agosto de 2025.-El concejal Keith Powers, demócrata y representante del Distrito 4 del Ayuntamiento, que abarca el el lado este y la zona Central Manhattan, presentó un proyecto de ley que actualizaría el código sanitario de la ciudad de Nueva York para permitir oficialmente que los gatos vivan en bodegas, sacándolos de lo que describió como un "limbo legal", informó NY1.com.

"Los gatos de bodega encarnan el espíritu neoyorquino: amigables, acogedores y antiratas", declaró Powers en un comunicado. "Me enorgullece que mi legislación los incorpore en la legislación municipal y proporcione recursos para mantenerlos sanos".

El proyecto de ley no solo otorgaría reconocimiento legal a los felinos, sino que también crearía un programa de vacunación gratuito para los gatos registrados en bodegas.

Si bien los gatos de bodega son una imagen familiar para la mayoría de los neoyorquinos, su presencia técnicamente ha sido una violación del código de salud de la ciudad. Powers, quien se postula a la presidencia del distrito de Manhattan, dijo que era hora de cambiar eso.

El movimiento cobró impulso a principios de este año cuando Dan Rimada, quien administra la popular cuenta de Instagram @BodegaCatsofNewYork, con 48.700 seguidores, lanzó una petición en línea solicitando un programa de certificación para proteger a los gatos sin comprometer la seguridad alimentaria. La petición generó más de 13.000 firmas y ayudó a visibilizar el problema ante los legisladores.

"Estos gatos siempre han trabajado discretamente tras el mostrador; ahora por fin reciben el reconocimiento y la protección que merecen", declaró Rimada en un comunicado.

Según Powers, los gatos de bodega contribuyen a mantener limpias las pequeñas tiendas ahuyentando ratas y otras plagas.

"Los gatos de bodega son un elemento básico en cualquier buena bodega: mantienen alejados a los roedores y desempeñan un papel importante en la construcción de la comunidad", afirmó Powers.

Rimada ha anunciado que @BodegaCatsofNewYork apoyará a Powers en su campaña política.