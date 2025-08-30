Estados Unidos: Donald Trump bloquea $ 4.9 Millardos en ayuda al exterior aprobados por el Congreso

Usando una maniobra vista por última vez hace casi 50 años.

Desafiando al Congreso, La Casa Blanca notificó al Congreso que planea usar una maniobra legalmente no probada para eludir a los legisladores y recuperar más dinero para programas de ayuda exterior.

WASHINGTON- 30 de agosto de 2025) — El presidente Donald Trump le comunicó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que no gastará 4.900 millones de dólares en ayuda exterior aprobada por el Congreso, lo que en la práctica reduce el presupuesto sin pasar por el poder legislativo, informó Prensa Asociada.com.

Trump, quien envió una carta a Johnson, republicano por Luisiana, el jueves, está utilizando lo que se conoce como una rescisión de bolsillo: cuando un presidente presenta una solicitud al Congreso para no gastar los fondos aprobados hacia el final del año fiscal, de modo que el Congreso no puede actuar sobre la solicitud en un plazo de 45 días y, como resultado, el dinero no se gasta. Es la primera vez en casi 50 años que un presidente utiliza una medida similar. El año fiscal finaliza a finales de septiembre.

La carta se publicó el viernes por la mañana en la cuenta X de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Indicaba que se recortarían los fondos del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), uno de los primeros objetivos de los esfuerzos de Trump para recortar la ayuda exterior. Si la Casa Blanca estandariza esta medida, el presidente podría efectivamente eludir al Congreso en decisiones clave de gasto y potencialmente desbaratar los esfuerzos en la Cámara y el Senado para mantener al gobierno financiado cuando comience el próximo año fiscal en octubre.