Vuelta a la Patria: 319 connacionales llegaron en un vuelo procedente de EEUU

29 de agosto de 2025.- Este viernes arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía un avión directo de Estados Unidos, en el marco del Plan Vuelta a la Patria, con un total de 319 connacionales.

Este grupo de ciudadanos venezolanos deportados está compuesto por 31 mujeres, 281 hombres y 7 niños, quienes fueron recibidos por las autoridades del Estado para ser atendidos por los órganos de seguridad ciudadana y aplicar los protocolos correspondientes.

Cada repatriado es verificado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para garantizar el derecho a la identidad. Asimismo, un equipo multidisciplinario brinda atención médica.

Con este aterrizaje se alcanza un total de 63 vuelos del Plan Vuelta a la Patria, política pública implementada por el Gobierno nacional, desde el mes de febrero, cuando se reinició el programa de repatriación.

