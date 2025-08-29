Hidrocapital pone en servicio línea de atención telefónica para atención de averías y consultas las 24 horas

Por: | | Versión para imprimir

Personal de atención al cliente de Hidrocapital

Personal de atención al cliente de Hidrocapital

Credito: Agencias

Hidrocapital pone al servicio de los usuarios el siguiente número, 0800 Potable (7682253) el cual es una línea de atención telefónica que funciona las 24 horas del día, para que el Pueblo se mantenga en comunicación directa con la empresa hidrológica.

A través de esta plataforma, los usuarios podrán reportar averías, solicitar información y realizar consultas, contando con un equipo preparado para brindar y dar respuestas con transparencia y eficacia.

La empresa que maneja la distribución del agua en el Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira , continúa reafirmando su compromiso con los ciudadanos, a través de mecanismos creados para garantizar transparencia y eficacia.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 723 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Actualidad


Revise noticias similares en la sección:
Pachamama