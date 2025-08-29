Hidrocapital pone en servicio línea de atención telefónica para atención de averías y consultas las 24 horas

Hidrocapital pone al servicio de los usuarios el siguiente número, 0800 Potable (7682253) el cual es una línea de atención telefónica que funciona las 24 horas del día, para que el Pueblo se mantenga en comunicación directa con la empresa hidrológica.



A través de esta plataforma, los usuarios podrán reportar averías, solicitar información y realizar consultas, contando con un equipo preparado para brindar y dar respuestas con transparencia y eficacia.



La empresa que maneja la distribución del agua en el Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira , continúa reafirmando su compromiso con los ciudadanos, a través de mecanismos creados para garantizar transparencia y eficacia.