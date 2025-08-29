¿Qué es el tratado de Tlatelolco? referido por el presidente Maduro ante el envío al Caribe, de un submarino nuclear por EEUU

Tratado de Tlatelolco, que prohíbe las armas nucleares en Latinoamérica y El Caribe Credito: Agencias

El Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también conocido como Tratado de Tlatelolco, es un acuerdo firmado el 14 de febrero de 1967 en Tlatelolco, en la Ciudad de México, que estableció la primera zona libre de armas nucleares en un área altamente poblada, de acuerdo con la ONU.

Tal como describe el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), un organismo establecido en 1969 por las partes contratantes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Tratado, este acuerdo "prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe". A la vez, los países asociados se comprometen a aplicar la energía nuclear en beneficio de la humanidad.

Según se lee en el texto del Tratado, los signatarios "se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos los materiales e instalaciones nucleares que se encuentren bajo su jurisdicción", y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios el ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición de cualquier arma nuclear.

También según el texto del Tratado, "las Partes Contratantes se comprometen a abstenerse de emprender, alentar o autorizar, directa o indirectamente, o participar de cualquier manera en el ensayo, uso, fabricación, producción, posesión o control de cualquier arma nuclear".

El acuerdo de 1967 fue impulsado por el ex canciller mexicano Alfonso García Robles, quien en 1982 recibió el Premio Nobel de la Paz por el impacto positivo mundial del Tratado, rememora el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México.

Según la entidad mexicana, este acuerdo fue modelo para otras regiones del mundo que también establecieron sus propias zonas libres de armas nucleares.

En esta fotografía, las banderas de los 33 países signatarios del Tratado de Tlatelolco ondean en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México (México).

Fotografía de Milton Martínez Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CC BY 2.0)

Conforme al OPANAL, la zona de aplicación del Tratado de Tlatelolco es mayor a los 20 millones de kilómetros cuadrados, en donde habitan más de 600 millones de personas, e incluye áreas oceánicas y los territorios nacionales de los 33 países de la región.

En específico, según detalla la Organización de las Naciones Unidas, los Estados Partes del Tratado son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

Actualmente, la sede del OPANAL se ubica en la Ciudad de México. Y su órgano supremo es la Conferencia General, que celebra reuniones ordinarias cada dos años, aunque también puede celebrar sesiones extraordinarias cuando así lo disponga el Tratado de Tlatelolco o las circunstancias lo requieran.

Tratado de Tlatelolco, completo