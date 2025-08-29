(AUDIO) Amanece hoy viernes con nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional

Para Venezuela se espera en la madrugada nubosidad parcial en buena parte del país, señalado por Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).Asimismo, resaltó que en horas de la mañana, permanecerá cielo nublado con precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta, Monagas, Anzoátegui, este de Miranda, partes de La Guaira, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas y Táchira.Durante la tarde y noche se prevé desarrollo nuboso, acompañado de lluvias o chubascos y descargas eléctricas eventuales en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte Costero, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.Con información de INAMEH / Prensa VTV.