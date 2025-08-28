Exportaciones de Venezuela a Colombia aumentaron en un 92% desde 2022

28 de agosto de 2025.- Entre 2022 y 2025 las exportaciones de Venezuela a Colombia aumentaron en un 92%, según informó el director de la agencia Procolombia, Carlos Luna, quien agregó que para el mismo periodo las exportaciones colombianas hacia Venezuela crecieron en un 300%.



De acuerdo con Luna, estos datos hablan de un crecimiento exponencial y manifestó el interés de mantener esa tendencia, pese a los desafíos.



Indicó la necesidad de que los empresarios colombianos visiten Venezuela para conocer la capacidad instalada de su industria, identificar oportunidades de negocio y concretar alianzas.



Diversificación de la economía venezolana



Venezuela está impulsando la diversificación de sus exportaciones, incorporando nuevos productos y fortaleciendo sus relaciones comerciales internacionales. Una de las iniciativas clave es el ingreso de la Industria Militar en el mercado de exportación, que comenzó a enviar café a Rusia como parte de su estrategia de sustitución de importaciones y del Plan de Independencia Económica.



Además, se observa un crecimiento significativo en los productos no petroleros, el intercambio comercial con Colombia destaca con la exportación de productos de bajo valor agregado, como la fundición de hierro y acero, fertilizantes, aluminio, combustibles, aceites y productos químicos orgánicos.



En el sector forestal, el dragado del río Orinoco, a cargo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), permitió a la empresa Maderas del Orinoco expandir sus operaciones. Esto facilitó la exportación de astillas de madera para la construcción hacia China y Medio Oriente, contribuyendo a la estrategia de autosuficiencia económica del país.

