(VIDEO) Los TMAP O TMAS tienen más audios que Spagnuolo

Jueves, 28 de agosto de 2025.- En su editorial de ayer miércoles 27 Lijalad reportó la presencia de jubilados protestando frente al Palacio de La presidencia de la República Argentina, donde a pesar de la represión constante los adultos mayores hacen presencia y reclaman sus derechos.Para aquellos aporreadores y aporreadoras interesados en la situación en Argentina le ofrecemos el siguiente video, con editorial de Ari Lijalad que trata diferentes temas políticos, relacionados con la situación actual de la república austral.