INAMEH reporta meteorológicas prevén cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país, excepto al norte de Guayana Esequiba, norte de Amazonas, oeste de Bolívar, Delta Amacuro, este de Sucre, Anzoátegui, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida y Zulia.La información fue publicada por el Inameh en su canal de Telegram, donde señaló que en horas de la tarde y noche, habrá nubosidad con precipitaciones variables en Bolívar, Amazonas, Llanos centrales/occidentales, Andes y Zulia.En la Gran Caracas, pronostica cielo parcialmente nublado con zonas despejadas en horas de la mañana, al final de la tarde prevé zonas nubladas asociadas con lluvias. La temperatura máxima será de 31°C, mientras que la mínima estará en torno a los 18°C.Con información de INAMEH / Prensa VTV.