(VIDEO) ¿Amenaza nuclear en América Latina?

Miércoles, 27 de agosto de 2025. En medio de la retórica estadounidense por su presunta lucha contra el narcotráfico, ahora ordenó el envío de un crucero de misiles guiados y un submarino nuclear a aguas del Caribe.

Estamos hablando del buque USS Lake Erie, un crucero con misiles guiados cuyo lema, irónicamente es coraje y paz. Está equipado para atacar objetivos estratégicos, tácticos, o disparar misiles antiaéreos estándar de largo alcance..

Mientras que el USS Newport News, es un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que más allá de estar preparado para disparar, está equipado con un reactor nuclear de agua a presión.





