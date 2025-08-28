Agencia de desastres FEMA suspende trabajadores que criticaron los recortes de Donald Trump, según informes.

28 de agosto de 2025.-La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de EE. UU. (FEMA) ha suspendido, según informes, a varios empleados que criticaron la dirección de la agencia bajo la presidencia de Donald Trump, informó BBC.com.

Se dice que estos empleados se encuentran entre quienes firmaron recientemente una carta abierta que criticaba a los funcionarios de Trump por los recortes y la presunta interferencia, advirtiendo de la posibilidad de otra "catástrofe nacional" similar al huracán Katrina.

El martes, más de 20 empleados fueron informados de su baja administrativa, según fuentes que hablaron con CBS News, socio estadounidense de la BBC.

A petición de la BBC, un portavoz de FEMA afirmó que la obligación de la agencia era con los sobrevivientes de los desastres, "no proteger sistemas quebrados".

El portavoz también afirmó: "No es sorprendente que algunos de los mismos burócratas que presidieron décadas de ineficiencia ahora se opongan a la reforma.

El cambio siempre es difícil. Lo es especialmente para quienes están comprometidos con el statu quo, quienes han olvidado que su deber es con el pueblo estadounidense, no con la burocracia arraigada".

Tras las recientes inundaciones mortales en Texas y como resultado de las acciones de Trump durante su segunda presidencia, se ha renovado el escrutinio sobre la preparación para desastres en Estados Unidos.

Trump emprendió una reforma drástica de la agencia de gestión de desastres poco después de regresar al cargo en enero, cuando planteó la idea de "quizás eliminar FEMA" por completo.

Ha calificado a la organización de ineficiente y ha sugerido que los funcionarios estatales estaban mejor preparados para responder a los desastres naturales.

Los informes sugieren que cientos de empleados, que representan aproximadamente un tercio de la fuerza laboral de FEMA, han dejado sus trabajos desde principios de año por diversas razones.