FANB incautó casi tres toneladas de drogas en Amazonas

Droga incautada en Amazonas

27 de agosto de 2025.- El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó en el municipio Maroa, en el estado Amazonas, «un alijo de casi 3 toneladas de drogas, en la selva adentro».



A través de una rueda de prensa, Padrino López detalló que se consiguió 2.800 kilos de cocaína que «están siendo en este momento puesto a la orden de todos para el proceso legal»; acciones que son reflejos de los «golpes certeros y muy contundentes en la región en contra de la droga».



Por su parte, en las redes sociales, G/J Domingo Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional de la FANB, anunció que, a través de la Operación Escudo Bolivariano “Cacique Manaure 2025”, en la REDI Occidental No. 1, estado Falcón, municipio Mauroa, sector Los Pedros: la FANB, a través del CZGNB13 – URIA-13, mediante labores de atención al ciudadano en el PAC “Los Pedros”, realizó la detención de dos (02) ciudadanos quienes se desplazaban en una camioneta tipo pick up, modelo Cheyenne, color blanca, en sentido Zulia-Falcón, por transportar la cantidad de noventa (90) envoltorios tipo panelas de droga denominada marihuana.



La incautación tuvo un peso aproximado de 47,350 kg, tres (03) envoltorios de panelas de presunta droga denominada cocaína, con un peso aproximado de tres kilos con doscientos cincuenta gramos (3,250kg), además de setenta y nueve dólares americanos (79$), cien mil (100.000) pesos colombianos y dos (02) equipos telefónicos.



Asimismo, como parte de las acciones en contra del narcotráfico, la Operación “Escudo Bolivariano Wara 2025”, en la REDI N.°6 Guayana, municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, localizó y destruyó en las desembocaduras del Orinoco en la fachada atlántica seis astilleros con funciones de campamento logístico para la construcción y reparación de embarcaciones de madera y de fibra de vidrio.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 528 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)