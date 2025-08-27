Partido opositor de Trinidad y Tobago rechazó de manera contundente declaraciones colonialistas de su primera ministra contra Venezuela

El Movimiento Nacional del Pueblo de Trinidad y Tobago rechazó, de manera contundente, las declaraciones de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, quien mostró su apoyo a la injerencia militar extranjera de Estados Unidos contra Venezuela.

La organización, siendo el principal partido opositor del gobierno de Kamla Persad-Bissessar, calificó esta medida como "lamentable, imprudente y siniestra", especialmente cuando se trata de avalar un despliegue de "recursos militares" en aguas bolivarianas, el cual no solo compromete la seguridad de la colectividad venezolana, sino también a toda la región caribeña, más cuando usan la erradicación de "los carteles terroristas de la droga" como justificativo para alterar la cotidianidad de todo un país, refirió la agencia EFE.

"No ha dialogado, ni tiene intención de dialogar con la Comunidad del Caribe (Caricom)", denunció el exministro de Asuntos Exteriores, Amery Browne, sobre los alegatos y acciones de la primera ministra.

Sobre Caricom

Vale recordar que Caricom cuenta con 15 miembros en su haber, entre ellos Trinidad y Tobago. Por ello, Browne asomó que se tiene en puertas convocar un encuentro del Consejo de Relaciones Exteriores de Caricom, para consolidar un frente unido ante el asedio del imperialismo estadounidense.

"Miren cómo la primera ministra desestimó a Caricom en su declaración y esto es extremadamente lamentable, siendo un repudio a sus deberes y responsabilidades con la comunidad regional (…) Es realmente lamentable y, debo decir, siniestro, porque incluso mientras la primera ministra emitía esa declaración, se estaban realizando esfuerzos para movilizar a Caricom para que examinara estos mismos temas, con el fin de construir un consenso", reiteró Browne ante la prensa local como líder opositor.

Hasta el momento Caricom no se ha pronunciado sobre el nuevo boicot de Estados Unidos contra Venezuela; sin embargo, el gobierno trinitense cerró las puertas a la vía pacífica y diplomática.

"Ella (la primera ministra) saboteó la capacidad de la región para formar un consenso y elaborar una posición unida", destacó Browne.