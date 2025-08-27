(VIDEO) Almodóvar insta a España a romper relaciones con Israel: "en repulsa por el genocidio contra el pueblo gazatí, a los ojos del mundo entero"

Pedro Almodovar se une a la lucha contra el genocidio de Israel a Gaza y pide la ruptura total del Gobierno español con dicho estado Credito: Agencias

Pedro Almodovar, famoso cineasta español ha instado al Gobierno de su país, España, a romper relaciones con Israel, al denunciar el genocidio israelí contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.

"Pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo" con Israel, "en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo contra el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero", ha exigido este miércoles el director español Pedro Almodóvar en un vídeo difundido en redes sociales.

Almodóvar también ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convencer a sus aliados europeos para adoptar la misma postura y unirse en esta repulsa.

En julio pasado, el actor español Javier Bardem denunció el genocidio perpetrado contra los palestinos en la Franja de Gaza, respaldado por Estados Unidos y varios países europeos.

El Festival de Cine de Cannes comienza el martes bajo una creciente presión para que los organizadores se pronuncien sobre el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo de Gaza.

En mayo pasado, durante la celebración del Festival de Cine de Cannes, más de 380 destacados referentes de la industria cinematográfica firmaron una carta abierta en la que afirmaron que "no pueden permanecer en silencio mientras se comete un genocidio en Gaza".

Almodovar ofreció estas redes para quienquiera unirse a esta lucha o hacer cualquier pregunta relacionada con esta campaña humanitaria: