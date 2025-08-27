Allanamientos y miles de dólares secuestrados: el escándalo por corrupción que acecha a Karina Milei en Argentina

Los señalamientos golpean de lleno contra una de las banderas más fuertes de Milei. El autoproclamado "mejor amigo" de Donald Trump en América Latina se presenta como un outsider, dispuesto a romper con los manejos sucios de la política y los derroches del gasto estatal.
Sin embargo, según relata Spagnuolo en dichos audios -cuyo contenido se replica en una denuncia penal a la que tuvo acceso CNN-, a través de la droguería Suizo Argentina el gobierno presuntamente ejecutó un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos de la Andis, generando un sobreprecio del 8 %, del cual 3 % era enviado a la Secretaría general de la Presidencia.
En la presentación penal, instruida por Gregorio Dalbón, también abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se denuncia al presidente Javier Milei, a su hermana, a Eduardo "Lule" Menem y al dueño de la droguería, Eduardo Kovalivker.
"Lo revelado en los audios confirma el circuito de corrupción estructurado donde confluyen la más alta jerarquía política del país y operadores estratégicos. Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados, Eduardo ‘Lule’ Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios del esquema corrupto y la droguería Suizo Argentina -perteneciente a Eduardo Kovalivker- funciona como canal indispensable para cobrar y distribuir las coimas, consolidando así un triángulo de poder entre el Ejecutivo, la Secretaría General y el sector privado", dice la denuncia.
De acuerdo con lo señalado por Spagnuolo en los presuntos audios, el exfuncionario habría advertido al presidente sobre lo ocurrido: "Yo hablé con el presidente, tengo todos los WhatsApps de Karina".
Apartan al director de ANDIS e intervienen el organismo
Tras la difusión del material, el Gobierno de Argentina anunció el miércoles pasado a medianoche la remoción de Spagnuolo de su cargo.
Entre los domicilios particulares allanados se encuentran el de Spagnuolo, así como el de los dueños de la droguería, Eduardo Kovalivker e hijos Emmanuel y Jonathan.
"Durante los procedimientos, se logró el secuestro de abundante material de interés para la causa: documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa", dijo la fuente con conocimiento de estos operativos.
Además, se incautaron US$ 266.000 y 7 millones de pesos (equivalentes a US$ 5.000).
De acuerdo con la misma fuente, en el laboratorio de la droguería se secuestraron 15 cajas con documentación de interés y un pendrive.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, la droguería Suizo Argentina dijo que "desarrollan sus actividades de forma íntegra y transparente" y que "la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor" (…) "en pleno convencimiento de haber actuado on total apego a las leyes vigentes".