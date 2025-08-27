"Groserías inaceptables": Brasil condena a ministro israelí por publicar foto falsa de Lula hecha con IA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un comunicado este martes en el que condenó duramente declaraciones y publicaciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Según Itamaraty, Katz recurrió a "groserías inaceptables" al difundir en redes sociales una foto falsa del presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, generada con inteligencia artificial, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

Desde sus redes sociales, el excanciller israelí publicó una foto falsa que retrata a Lula como una marioneta del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y en el mismo mensaje acusa al mandatario de Brasil de "antisemita" y "partidario de Hamás".

Quando o presidente do Brasil, Lula @LulaOficial, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como Ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas.Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e… pic.twitter.com/O0rzmTYqPA

— ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 26, 2025

La Cancillería brasileña subrayó que Katz "volvió a proferir insultos inaceptables, falsedades y comentarios groseros contra Brasil y el presidente Lula".

El mensaje de la cancillería brasileña sostuvo que espera que Katz "en lugar de las habituales mentiras y agresiones", asuma responsabilidad y esclarezca el ataque contra el hospital Nasser, en Gaza, que dejó al menos 20 muertos, entre ellos pacientes, periodistas y trabajadores humanitarios.

En la misma nota, Itamaraty recordó que Israel es investigado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una posible violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio. "Como ministro de Defensa, el señor Katz no puede eximirse de su responsabilidad, debiéndole asegurar que su país no solo prevenga, sino que también impida la práctica de genocidio contra los palestinos", concluyó.

Tensiones diplomáticas

El episodio se produjo en un contexto de fuerte tensión bilateral. Un día antes, el Gobierno israelí anunció una 'rebaja' de las relaciones diplomáticas con Brasil, tras la negativa de Itamaraty a otorgar el nombramiento al diplomático Gali Dagan como nuevo embajador en Brasilia. En respuesta, Israel desistió de su designación y anunció que ahora las relaciones bilaterales se manejarán a un "nivel diplomático reducido".

Este episodio ocurre tras una escalada prolongada: en febrero de 2024, Lula comparó la ofensiva israelí en Gaza con el Holocausto, lo que derivó en que Israel lo declarara 'persona non grata' y provocó la retirada del embajador brasileño en Tel Aviv.