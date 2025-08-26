Abogados de Kilmar Abrego García piden reabrir su caso migratorio para solicitar asilo

26 de agosto de 2025.-El salvadoreño se encuentra detenido en Virginia tras ser arrestado nuevamente el lunes. Los abogados de Kilmar Ábrego García, deportado injustamente, presentaron una moción de emergencia para reabrir su caso de inmigración y solicitar asilo, según un expediente judicial presentado el martes, informó ABC.com.

Ábrego García, quien fue arrestado nuevamente el lunes en Maryland tras ser liberado el viernes de la custodia penal en Tennessee, se encuentra actualmente recluido en un centro de detención en Virginia, donde el gobierno federal tiene temporalmente prohibido deportarlo en espera de nuevos procedimientos en un caso de hábeas corpus.

"Ayer a las 5 p. m., el peticionario presentó una moción de reapertura ante un juez de inmigración para solicitar asilo en Estados Unidos", declararon sus abogados en una propuesta de orden de programación presentada el martes. "El peticionario propone que las partes permitan al juez de inmigración resolver dicha moción en un plazo de dos semanas a partir de hoy".

Según la moción de emergencia para reabrir el caso, sus abogados argumentan que, dado que Ábrego García fue deportado y luego devuelto a Estados Unidos, ahora puede solicitar asilo en el plazo de un año desde su última entrada al país.

La moción solicita al tribunal de inmigración de Baltimore que ordene "inmediatamente" la suspensión de la deportación para brindarle a Ábrego García "la oportunidad de buscar protección contra la persecución y la tortura en Uganda", donde el gobierno ha indicado que podría ser enviado.

"El demandado teme ser perseguido y torturado en Uganda por ser ciudadano salvadoreño y sería deportado sin estatus legal en Uganda", declaró su abogado en el expediente. "Además, corre el riesgo de ser deportado a El Salvador por el gobierno ugandés, donde probablemente vuelva a enfrentar persecución y tortura dentro del CECOT".

La solicitud de reapertura del caso de inmigración argumenta que, dado que Ábrego García desconocía la posibilidad de ser deportado a Uganda, no tuvo la oportunidad de presentar una solicitud de protección.