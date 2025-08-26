Arrestan a un hombre por quemar la bandera de Estados Unidos frente a la Casa Blanca

Incidente de quema de bandera cerca de la Casa Blanca conduce a arresto horas después de la orden ejecutiva de Trump El hombre arrestado se identificó como un veterano de guerra y dijo que estaba quemando la bandera estadounidense en protesta por una orden ejecutiva que Trump firmó el lunes contra la quema de banderas.

WASHINGTON 26 de agosto de 2025— Autoridades federales arrestaron el lunes a un hombre frente a la Casa Blanca tras prender fuego a una bandera estadounidense el día en que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reprimir la quema de banderas, informó NBC noticias.com.

El hombre, que se identificó como un veterano de guerra con 20 años de experiencia en un video publicado en redes sociales por el medio de comunicación The Bulwark, dijo: "Estoy quemando esta bandera como protesta contra ese presidente fascista ilegal que preside esa Cámara", mientras señalaba hacia la Casa Blanca desde Lafayette Square.

El Servicio Secreto informó en un comunicado que detuvo al hombre alrededor de las 6:15 p.m. ET "por prender fuego a un objeto" y que fue entregado a la Policía de Parques de EE. UU. La Policía de Parques informó que arrestó al hombre por violar una ley que prohíbe encender fuego en un parque público.

El arresto se produjo horas después de que Trump firmara una orden ejecutiva para reprimir la "profanación" de la bandera estadounidense relacionada con la incitación a la violencia o la violación de otras leyes.

La orden ordena a la Fiscal General Pam Bondi "procesar enérgicamente" a las personas que queman la bandera estadounidense mientras cometen otros delitos, y dice que "podría iniciar litigios para aclarar el alcance de las excepciones de la Primera Enmienda en esta área".

En 1989, la Corte Suprema dictaminó por 5 votos a 4 que la Constitución protege la quema de la bandera estadounidense.

La orden de Trump no tipifica como delito la quema de banderas ni impone una pena por ello, pero argumenta que quemar banderas de una manera que "probablemente incite a una acción ilegal inminente" o que constituya "palabras ofensivas" no está protegido constitucionalmente.

Al firmar la orden, Trump declaró: "Quemar la bandera estadounidense incita disturbios a niveles nunca antes vistos. La gente se vuelve loca".

La fiscal federal de Washington D. C., Jeanine Pirro, ha desempeñado un papel clave en los esfuerzos de la administración Trump por ejercer control federal sobre partes de Washington y ha demostrado su disposición a perseguir con firmeza las transgresiones menores.

Este mes, declaró que su oficina había acusado a un hombre de lanzar un sándwich a un agente federal en Washington D. C. por un delito grave de agresión.