Inicia despliegue operacional de 15.000 efectivos en Táchira y Zulia

Ministro de Defensa Vladimir Padrino López

26 de agosto de 2025.- El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que ya inició el despliegue operacional de 15.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los estados Táchira y Zulia, que comprende 851 km de los 2.219 km de línea fronteriza con Colombia.



Desde el Comando Estratégico Operacional, Padrino López señaló que se encuentra monitoreando todo el despliegue ordenado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, el cual está destinado a reforzar una gran operación que se desplegó a principio de este 2025 en la región del sur del Lago de Maracaibo, específicamente en los municipios Catatumbo y Semprún, denominada «Operación Relámpago».



Recordó que este despliegue se realizará por corredores aéreos, drones, puntos de vigilancia, inteligencia y exploración, recorridos fluviales con la infantería de marina, patrullas navales en el Lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela, así como buques en las aguas territoriales.



Apuntó que cada una de las Unidades de Reacción Rápida (Urra), de las cuales 30 estarán ubicadas en el estado Zulia y otras 30 en el Táchira, están compuestas por 250 hombres.



«Los comandantes de unidades que van a estar involucradas van a recibir pronto la orden de operación. Esto es una planificación muy rápida, ya que conocemos el territorio y conocemos las condiciones geográficas, y conocemos las condiciones y las características de los grupos terroristas armados narcotraficantes que operan en la frontera y que pretenden pasarse a territorio venezolano», explicó Padrino López.



El refuerzo de los efectivos de seguridad estará destinado para combatir las mafias del narcotráfico.



De esta manera se da cumplimiento al anuncio realizado este lunes por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien informó la activación de la Zona de Paz número 1 entre los estados Táchira y Zulia, con el despliegue de 15.000 hombres y mujeres de refuerzo.