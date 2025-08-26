Egipto y Arabia Saudí impulsan un paraguas político árabe sobre Gaza

El presidente egipcio, Abdel Fattah Al-Sisi, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, mantienen negociaciones para establecer un paraguas político árabe que limite los avances israelíes en la Franja de Gaza.

Egipto ya había dado pasos hacia un posible alto el fuego al lograr que Hamás aceptara una propuesta que incluía la creación de un comité de gestión civil y social de Gaza, bajo la administración de la Autoridad Palestina, una vez concluida la contienda bélica.

En marzo, El Cairo anunció un plan de reconstrucción de Gaza en coordinación con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, la Autoridad Palestina, diversos países árabes miembros de la Liga, y con la supervisión del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sin embargo, el Gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, rechazó el acuerdo alcanzado con Hamás que contemplaba un alto el fuego de un mes, y ha mantenido su determinación de proseguir con la ocupación militar de la zona.

Ante esta situación, Egipto y Arabia Saudí trabajan conjuntamente en una nueva iniciativa diplomática, con el objetivo de conformar un frente político regional que pueda persuadir a Estados Unidos y, al mismo tiempo, ejercer presión sobre el Gobierno israelí para evitar un agravamiento del conflicto y sus posibles repercusiones en toda la región.

Al-Sisi reiteró su respaldo al plan saudí presentado durante la conferencia "La solución de los dos Estados", que aboga por la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina.

Según informó la página oficial del Gobierno egipcio, "los líderes también subrayaron la necesidad de garantizar el acceso fluido de ayuda humanitaria a la población de Gaza, la liberación de rehenes y prisioneros, así como el rechazo a cualquier intento de desplazar a los palestinos de su tierra o de imponer una ocupación militar israelí en la Franja".

Fuentes diplomáticas señalaron que varias capitales árabes comparten la preocupación por el avance militar israelí, que no solo afecta a Palestina, sino también a territorios de Siria y Líbano, objeto de incursiones en los últimos meses. Estas naciones temen que se esté intentando materializar el proyecto del "Gran Israel" en Oriente Medio.

En septiembre se celebrará una nueva sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la que varios países árabes intentarán aumentar la presión internacional sobre Israel y lograr un mayor reconocimiento del Estado palestino. Entre los países que podrían sumarse a este reconocimiento se encuentran Francia, Reino Unido, España, Canadá, entre otros.

El experto en asuntos israelíes Ahmed Fouad Anwar aseguró que una de las prioridades del gobierno de Netanyahu es frenar el plan de reconstrucción de Gaza y obstaculizar las iniciativas diplomáticas acordadas por Egipto y la Liga Árabe en marzo.

Por último, el portavoz del Gobierno egipcio, Mohamed Al-Shennawy, informó que la reciente reunión en la ciudad saudí de Neom entre Al-Sisi y Bin Salman también refleja el interés mutuo de ambos países en reforzar sus lazos históricos, a través de nuevos acuerdos de cooperación en sectores como el tecnológico, industrial y energético.