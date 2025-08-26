Presidente Maduro: "cada comuna debe tener su cuerpo armado, cada hombre y mujer una misión, intocable, inexpugnable"

El presidente de la República, Nicolás Maduro y el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López Credito: Archivo

El ministro de la Defensa, G/J. Vladimir Padrino López, aseguró que se ha despertado el fervor patriota, encarnado en cada hombre y mujer de Venezuela que se alistan para defender la soberanía.

Durante la edición número 89, el presidente Nicolás Maduro, conversó con el G/J Padrino López acerca de las jornadas de alistamiento militar que se han desplegado en todo el territorio nacional, para la seguridad y defensa del territorio ante las amenazas de EEUU.

El ministro de la defensa aseguró que «han sido días de efervescencia popular, con fervor patriota encarnado en cada hombre y mujer de Venezuela», que han salido al llamado en las plazas Bolívar del país, a cumplir con el alistamiento militar.

«Ese llamado está en el marco del Plan Ayacucho, y la milicia está en el centro del plan que usted ha indicado (…) y este llamamiento nos va a servir para caracterizar a los milicianos, saber donde viven; por regiones, por estados, municipios, parroquias, comunas (….) dándonos señales de cómo se empleará la milicia en el campo» explicó Padrino.

Aseguró que, de esta forma, estarán organizados. «Cada quien tiene una misión que cumplir, un lugar y un arma», aseveró el ministro para la Defensa, quien agregó que todas las armas se están manejando por el FANB con precaución y cuidado, pero que estarán a disposición inmediata del pueblo para la defensa local.

Por su parte, el Presidente Nicolás Maduro recalco » la FANB es el pueblo en armas y tienen una gran responsabilidad (…) tienen la responsabilidad de cuidar la casa, la familia».

Las URRAS

Maduro resaltó que junto a la FANB, se ha ido construyendo un sistema complejo, pero novedoso que escribe una nueva historia militar, y que es un legado del Comandante Chávez.

Se trata de la defensa local, «cada comuna debe tener su cuerpo armado (…) cada ciudadano una misión, cada hombre y mujer una misión, intocable, inexpugnable», dijo.

«Este sistema defensivo tiene que ser para siempre … es el legado de Chávez y el futuro de la independencia de nuestra nación (…) tenemos una teoría poderosa, un concepto estratégico poderoso, una doctrina poderosa y una capacidad de acción poderosa» aseveró el Presidente de la República.

Así mismo, el presidente Maduro aprovecho para aclarar el concepto de las llamadas URRAS», dijo al referirse a las Unidades de Reacción Rápida de Combate del Ejército Bolivariano, (…) llegan con todos los hierros a donde haya que llegar», expresó.

Por su parte, el general en jefe, Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional, explicó que estas agrupaciones de fuerzas y medios «se activan de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la misión y la magnitud (…) generalmente comandadas por generales bien comprometidos (…) es como una gran cayapa», explicó.