Más de 15 mil hombres integran la Zona de Paz Nº 1 para la defensa del país

25 de agosto de 2025.- Este lunes, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, informó sobre la activación de la Zona de Paz Número 1, que incluye los estados Zulia y Táchira, informó Prensa Mpprijp.

"El Presidente ha ordenado el refuerzo de la Operación Relámpago del Catatumbo, con la activación de la Zona de Paz Nº 1, en una primera fase con el despliegue de más de 15 mil hombres y mujeres", destacó.

En este sentido, destacó que esta activación incluirá tropas de aviación, despliegue fluvial y drones para el resguardo de la frontera venezolana.

El también Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, anunció el desarrollo de otras Zonas de Paz Nº 2 y 3, "las cuales cubrirán del lado venezolano todo lo que es frontera con nuestra hermana Colombia".

De igual forma, indicó la participación de las unidades de atención y combate, conocidas como URRA, a lo largo y ancho del territorio para la defensa de la paz.

"Pedimos al Gobierno colombiano que haga lo propio para asegurar la paz y evitar el desarrollo de delitos en la zona fronteriza. La Zona de Paz es el valor y el consenso fundamental de los venezolanos", finalizó.