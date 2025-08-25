(VIDEO) Delcy Rodríguez: El camino es un nuevo modelo económico diversificado que desarrolla sus 13 motores productivos

En su canal de Telegram este domingo 24 de agosto, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó acerca de un recorrido que realizó por la parroquia El Valle con el objetivo de inspeccionar los programas sociales de alimentación impulsados en Revolución, para vencer el bloqueo criminal y sanar las heridas económicas.

En su mensaje, la Vicepresidenta atribuyó los avances en la industria nacional a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro en materia de económica y producción en el país.

Posteriormente, Delcy Rodríguez enfatizó que el camino económico del país se basa en «un nuevo modelo económico diversificado, que desarrolla al máximo las potencialidades de sus 13 Motores Productivos». Este desarrollo, según su publicación, se sustenta en esfuerzos propios, alianzas privadas e inversiones internacionales.

Adicionalmente, la también titular de la cartera para Hidrocarburos afirmó que Venezuela mantiene su producción. Así como también el trabajo frente a las «ansias de intervención de Washington y sus países satélites». La Unión Nacional Productiva, según su mensaje, garantiza «la felicidad social y económica de nuestro pueblo».

Por último, la vicepresidenta Delcy Rodríguez reiteró el compromiso del Gobierno Bolivariano con la protección social y el desarrollo económico nacional.

