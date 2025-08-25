Entrevista completa a Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania

Lunes, 25 de agosto de 2025. Por considerarlo de interés para todos aquellos aporreadores y aporreadoras que han seguido el desarrollo y las causas, además, de las posibles consecuencias de la guerra en Ucrania, publicamos la entrevista (versión completa) efectuada por Tucker Carson, periodista y fundador de Tucker Carson Network, al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.En este video presentamos la entrevista exclusiva y completa de Vladimir Putin, traducida fielmente al español desde su versión original en un canal ruso. El propósito de esta traducción es educativo e informativo, para que todos los hispanohablantes en España, América Latina y el mundo comprendan el otro lado de la verdad sobre la historia reciente, los bombardeos de Belgrado, la actuación de la OTAN y Estados Unidos, así como el papel de Rusia en la geopolítica internacional.Putin habla abiertamente sobre la situación en Serbia, el rol de Boris Yeltsin, su conversación con Bill Clinton y la manera en que Occidente intentó ignorar a Rusia en la política global.La traducción fue realizada por el equipo de Geopolítica Global Hoy, con el fin de acercar al público de habla hispana una visión diferente y crítica de los acontecimientos mundiales.