Detalles impactantes que occidente ocultó

Entrevista completa a Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania

Por: | | Versión para imprimir

Entrevista de de Tucker Carson al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin

Entrevista de de Tucker Carson al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin

Credito: Agencias

Inicialmente el presidente Putin hizo un recorrido histórico por el conficto en Ucrania

Inicialmente el presidente Putin hizo un recorrido histórico por el conficto en Ucrania

Credito: Agencias

Lunes, 25 de agosto de 2025. Por considerarlo de interés para todos aquellos aporreadores y aporreadoras que han seguido el desarrollo y las causas, además, de las posibles consecuencias de la guerra en Ucrania, publicamos la entrevista (versión completa) efectuada por Tucker Carson, periodista y fundador de Tucker Carson Network, al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

En este video presentamos la entrevista exclusiva y completa de Vladimir Putin, traducida fielmente al español desde su versión original en un canal ruso. El propósito de esta traducción es educativo e informativo, para que todos los hispanohablantes en España, América Latina y el mundo comprendan el otro lado de la verdad sobre la historia reciente, los bombardeos de Belgrado, la actuación de la OTAN y Estados Unidos, así como el papel de Rusia en la geopolítica internacional.

Putin habla abiertamente sobre la situación en Serbia, el rol de Boris Yeltsin, su conversación con Bill Clinton y la manera en que Occidente intentó ignorar a Rusia en la política global.

La traducción fue realizada por el equipo de Geopolítica Global Hoy, con el fin de acercar al público de habla hispana una visión diferente y crítica de los acontecimientos mundiales.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 1259 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad