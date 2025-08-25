Vladimir Padrino López: "La mentira se agota con la conciencia del pueblo, no somos fake ni narcotraficantes; vamos a defender la dignidad de la patria"

El ministro para la Defensa hizo un llamado al pueblo venezolano para que continúe registrándose en el alistamiento voluntario.

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, general en Jefe, Vladimir Padrino López, calificó la participación del pueblo venezolano en la jornada de alistamiento nacional como una "efervescencia total con carácter profundo de amor por la patria".

En este sentido, Padrino López destacó desde la parroquia Petare, municipio Sucre (estado Miranda) que la convocatoria del presidente Nicolás Maduro no es solo un llamado para unirse a la Milicia Bolivariana, sino también una "expresión firme de rechazo" a las acciones de injerencia, agresión y hostigamiento de Estados Unidos contra Venezuela.

El también ministro para la Defensa, señaló que los conflictos iniciados por EE.UU. suelen estar precedidos por campañas de manipulación y difusión de "falsas narrativas". En este contexto, sentenció: "Aquí la mentira se agota con la conciencia del pueblo, no somos fake ni narcotraficantes; vamos a defender la dignidad de la patria".

Finalmente, Padrino López hizo un llamado al pueblo venezolano para que continúe registrándose en el alistamiento voluntario, con el objetivo de defender la soberanía e integridad del país.