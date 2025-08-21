Cerrarán distribuidor Hoyo de la Puerta en Caracas desde el 22 al 25 de agosto de 9:00 pm a 5:00 am

Autopista Regional del Centro Tazón

21 de agosto de 2025.- Debido a trabajos de construcción de juntas de dilatación en el Distribuidor Hoyo de la Puerta en sentido a Maracay, ubicado en la Troncal 1 de Caracas, se realizará el cierre total de la vía desde este 22 de agosto hasta el 25, en horario comprendido de 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.



Se pudo conocer que tras estos trabajos de adecuación, se desviará el tránsito por la parte baja de la estructura, para que los conductores se incorporen nuevamente al Peaje de Tazón, mientras se ejecutan estas importantes labores.



En ese sentido, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, a través de redes sociales, invitó a la colectividad a tomar medidas preventivas necesarias ante las labores que ejecuta la clase trabajadora para atender estas necesidades.



Cabe mencionar que el Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y todo su gabinete, trabaja arduamente para garantizar seguridad, bienestar y paz social a toda la población venezolana, a través de distintos programas de atención.