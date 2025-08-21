(VIDEO) Venezuela en pie de lucha por la soberania regional

Jueves, 21 de agosto de 2025. Con la excusa del combate al narcotráfico, EE.UU Despliega tres buques con 4 mil soldados en aguas del Caribe, muy cerca de Venezuela, un hecho que no solo alude al país, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la zona de paz declarada por la CELAC, espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos.



El rechazo no ha tardado, como en muchas otros escenarios que involucran a los Estados Unidos, porque lejos de ser una simple operación de seguridad, la presencia de estos buques se lee como un ejercicio de coerción y disuasión en países soberanos, para justificar el injerencismo y una narrativa que criminaliza sin pruebas a naciones de la región.



Invitamos a Luis Delgado Arria. Analista geopolítico



La situación en Venezuela ante la amenaza de intervención militar de los Estados Unidos, aduciendo una lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.



Mientras el imperialismo siga existiendo la paz es una mentira, es imposible que los imperialismos sobrevivan si no es sobre la base de la violencia, la violencia en toda su gradación



A enviar navíos a El Caribe los Estados Unidos están haciendo una amenaza a los paises de la región.







