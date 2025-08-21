(VIDEO) Jorge Rodríguez: Extranjero que entre al país sin permiso, "entra, pero no sale, se queda preso"

Jorge Rodríguez “Hay un país en el mundo que ha combatido y derrotado a las bandas criminales. Así que sea quien sea el extranjero que entre a este país, sin permiso, entra, pero no sale, aquí se queda” pic.twitter.com/CMCKYwkEtw — Oliver Fernández (@oliverandresfz) August 20, 2025

21-08-25.-Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), expresó este miércoles 20 de agosto su rechazo al reciente despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, en el marco de operaciones contra el narcotráfico.Rodríguez advirtió que Venezuela está preparada para defender su soberanía ante cualquier intento de intervención extranjera. “Hay un país que ha enfrentado y vencido a bandas criminales, narcotraficantes, mercenarios y paramilitares. Todo extranjero que entre sin permiso a nuestro territorio, entra, pero no sale. Se queda preso o como sea, pero se queda”, subrayando que su mensaje no busca confrontación, sino cumplir con un “deber nacional”.Rodríguez enfatizó en que la defensa del país es una responsabilidad colectiva de los 30 millones de venezolanos, dentro y fuera del territorio.En este sentido, instó a incorporar al Proyecto de Acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía, la protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz, la puesta en marcha de una ofensiva diplomática parlamentaria contra las agresiones imperialistas.Igualmente llamó a la unidad nacional porque “la integridad del territorio es más importante que la militancia política”. Fue enfático al solicitar al Gobierno de Donald Trump el cese de estas agresiones. “Déjennos en paz”, exclamó.