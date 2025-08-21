El desempleo juvenil en China alcanza su nivel más alto en 11 meses

21 de agosto de 2025.-El desempleo juvenil en China alcanzó el 17,8 % en julio, la cifra más alta desde agosto de 2024, mientras millones de titulados universitarios buscan trabajo, informó SCMP.com.

La tasa de desempleo juvenil en China alcanzó su nivel más alto en 11 meses en julio, con un número récord de graduados incorporándose a un mercado laboral ya inestable.

La tasa de desempleo urbano para el grupo de edad de 16 a 24 años, excluyendo a los estudiantes, aumentó al 17,8 % el mes pasado desde el 14,5 % de junio, poniendo fin a cuatro meses consecutivos de descenso y marcando el nivel más alto del indicador desde agosto pasado, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística el martes.

Estas cifras coinciden con la graduación de un récord de 12,2 millones de estudiantes universitarios este verano, la mayoría de los cuales se unen a un considerable grupo de solicitantes que ha tenido dificultades para encontrar puestos vacantes que se ajusten a su formación y nivel de cualificación.

En los últimos meses, Pekín ha puesto en marcha una serie de iniciativas para ayudar a los graduados y otros jóvenes en su búsqueda de empleo.

Por ejemplo, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social está llevando a cabo una campaña de julio a diciembre para apoyar a jóvenes desempleados y graduados universitarios con servicios como sesiones de orientación profesional, derivaciones y oportunidades de formación.

Sin embargo, el desempleo en este grupo de edad sigue siendo alto, impulsado por un desajuste entre los empleos y las expectativas en un entorno económico complejo donde la demanda interna aún no ha compensado las deficiencias en sectores de crecimiento tradicionales como el inmobiliario.

"El mercado está bastante inestable", afirmó He Yue, licenciada en informática y residente en Pekín. Tras graduarse en una universidad de Chongqing, ha pasado más de dos meses buscando un trabajo adecuado.