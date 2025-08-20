Google confirma un ciberataque masivo: 2.500 millones de cuentas de Gmail afectadas

A pesar de las medidas de seguridad tomadas por las grandes compañías, los ciberataques están a la orden del día. Tal y como ha confirmado el gigante tecnológico Google a través de una publicación en Google Threat Intelligence Group, de la cual se ha hecho eco la revista Fortes, se ha producido el acceso no autorizado a una de las bases de datos de Google en la plataforma de gestión de relaciones con clientes Salesforce.

Se cree que los delincuentes están asociados con el grupo de ransomware ShinyHunters, más formalmente conocido como UNC6040 .

«Google respondió a la actividad, realizó un análisis de impacto y comenzó a implementar medidas de mitigación», afirmó la publicación de GTIG.

Así, según Google, los datos de los clientes fueron «recuperados por el actor de amenazas» en el breve periodo que permaneció abierta la ventana de ataque. Aunque Google aún no ha entrado en detalles sobre el ataque, confirmó que los datos robados consistían en «información empresarial básica y, en gran medida, pública, como nombres comerciales y datos de contacto».

El pasado 8 de agosto, el gigante tecnológico completó el envío de notificaciones por correo electrónico a los afectados y asegura que publicará más información en cuanto haya novedades.

Por otro lado, Google escribió lo siguiente: «Es probable que estas nuevas tácticas busquen aumentar la presión sobre las víctimas», por lo que se pide precaución ante posibles estafas.